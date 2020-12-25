كيليان مبابي يعلق على رحيل توخيل من قبل beIN SPORTS December 25, 2020 11:37 0:23 دقيقة علق كيليان مبابي، لاعبُ باريس سان جيرمان، على مغادرةِ المدرب توماس توخيل للنادي الباريسي مشيراً إلى أنه لن ينسى أحدٌ فترة تدريبه للفريق مقدماً الشكر له على كل ما قدمه. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان توماس توخيل كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة دافونسيكا يتحدّث عن أسلوب لعب بوتشيتينو 0:46 دقيقة إقالة توخيل ستعطي الفريق روحاً جديدة 0:23 دقيقة كيليان مبابي يعلق على رحيل توخيل 0:37 دقيقة فيفا يتخذ قرارات هامة بشأن بعض بطولاته المستقبلية 28:57 دقيقة لقاء خاص مع أحمد الفهد الأحمد الصباح 0:31 دقيقة المغرب يحجز بطاقة العبور لكأس أمم إفريقيا للشباب 0:53 دقيقة ريال سوسييداد يكافئ مدربه "ألغواثيل" بعقد جديد 6:06 دقيقة ديدييه دومي: "بوتشيتينو مدرب رائع" 10:17 دقيقة دومي: "توخيل أسهب كثيرا في الحديث لوسائل الإعلام" 0:31 دقيقة كلوب ينفي شائعات اعتزام صلاح مغادرة ليفربول