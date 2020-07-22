كوفاتش يرغب في إعادة موناكو للواجهة July 22, 2020 13:59 0:48 دقيقة خلال المؤتمر الصّحفي لتقديمه مدّربا جديدا لموناكو قال الكرواتي نيكو كوفاتش إنّ المفاوضات بين الطّرفين تمّت بسرعة كبيرة مضيفا أنّ هدفه هو إعادة فريق الإمارة إلى واجهة الدوري الفرنسي مجددا. مقابلات نيكو كوفاتش الدوري الفرنسي موناكو -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة مباراة ليفربول وتشيلسي - التغطية الخاصة 0:59 دقيقة توافر لقاح "كورونا" شرط أساسي لإقامة الأولمبياد ! 2:17 دقيقة ضوء أخضر لانطلاق الدوري الصيني 0:48 دقيقة كوفاتش يرغب في إعادة موناكو للواجهة 1:28 دقيقة ليبرون جيمس واثق من استكمال الموسم الحالي 0:44 دقيقة مويز لن يستبق الأحداث ! 0:37 دقيقة سولشار يؤكد ضرورة التركيز على مواجهة ويست هام 1:44 دقيقة جيرو يؤكد أحقية تشيلسي ببلوغ نهائي كأس الاتّحاد 0:37 دقيقة أزمة جديدة في الكرة العراقية 0:39 دقيقة تشيفرين لا يعتقد عودة سريعة للجماهير إلى الملاعب