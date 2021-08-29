وجمع كليرمون، الصاعد حديثاً على دوري الأضواء، 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

واستعاد ليل حامل اللقب توازنه بعدما لم يحرز سوى نقطتين من أصل 9 ممكنة، بعد فوزه على ضيفه مونبلييه 2-1.

وسجّل هدفي ليل كل من التركي يوسف يازجي (45+1) والكندي جوناثان ديفيد (56)، فيما سجل للخاسر غايتان لابورد (45+4).

ورفع ليل رصيده إلى خمس نقاط فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 4 نقاط.

وسقط لنس في فخ التعادل أمام مضيفه لوريان 2-2.

سجّل هدفي لنس كل من جوناثان كلاوس (24) والإيفواري سيكو فوفانا (71)، فيما أحرز هدفي لوريان أرمان لوريانتيه (27) وتوما مونكوندوي (35).

موناكو يتنفس الصعداء



وتنفس موناكو ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الصعداء بعدما حقق فريق الإمارة فوزه الأول للموسم، وجاء على حساب مضيفه العائد إلى دوري الأضواء تروا 2-1 بفضل ثنائية سفيان ديوب (40 و58)، فيما كان هدف أصحاب الأرض من روبن أغيلار (51) خطأ في مرماه.

وفاز ستراسبورغ على بريست 3-1، وأنجيه على رين 2-صفر.



