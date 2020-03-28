

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية رسالة وجهها رئيس مجلس إدارة المجموعة ماكسيم سعدة إلى الرابطة، اعتبر فيها أنّه "من غير الممكن أن نسدد الدفعات المقبلة نظراً لأنّه في ظلّ تعليق بطولة الدرجة الأولى، لا يمكن خوض أيّ مباراة، وبالتالي لا يمكن بث أيّ منها عبر قنواتنا".

وبحسب الصحيفة الفرنسية، كان من المقرر أن تدفع "كانال بلوس"، أكبر ناقل لمباريات الدوري الفرنسي، مبلغ 110 ملايين يورو لرابطة الدوري في الخامس من نيسان/أبريل.

وأثار توقف المباريات في فرنسا وغيرها من دول العالم، خشية العديد من الأندية من تراجع إيراداتها بشكل كبير في ظلّ انعدام مداخيل المباريات وتوقف عائدات حقوق البث التلفزيوني.

واضطرت العديد من الأندية في مختلف البلدان الأوروبية، إلى اتخاذ إجراءات لتقليص النفقات في الفترة الراهنة، لاسيما خفض رواتب اللاعبين والموظفين.