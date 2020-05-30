قيمة باريس سان جيرمان المالية تشهد قفزة كبيرة من قبل beIN SPORTS May 30, 2020 15:25 2:39 دقيقة في تقريرها السنوي، أشارت شركة الاستشارات المالية KPMG لتقييم أندية النخبة الأوروبية، إلى الوضع المالي الجيد لنادي باريس سان جيرمان. النادي الباريسي شهدت قيمته المالية قفزةً كبيرة هذه السنة. مراسلنا نسيم طالبي و المزيد من التفاصيل. باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة قيمة باريس سان جيرمان المالية تشهد قفزة كبيرة 3:34 دقيقة القميص الأصفر وأهميته الكبرى للجماهير البرازيلية 0:38 دقيقة الحكومة السويدية تسمح باستئناف المسابقات الرياضية 0:54 دقيقة جيرارد في الـ40: هدية الدوري من ليفربول 0:32 دقيقة موراي يعود إلى ملاعب التنس 2:14 دقيقة سالزبورغ يدشن عودته بالفوز بكأس النمسا 2:37 دقيقة آخر الاستعدادات واخبار عودة المنافسات في إنكلترا 0:46 دقيقة لشبونة قد تعوّض اسطنبول في استضافة نهائي "الأبطال" 0:47 دقيقة تثبيت موعد استئناف الدوري الإيطالي 3:31 دقيقة هافرتس يقود ليفركوزن للفوز على فرايبورغ