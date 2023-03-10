قمّة مرتقبة بين ليل وليون من قبل beIN SPORTS March 10, 2023 09:12 3:01 دقيقة ينزل ليون ضيفاً على فريق ليل اليوم الجمعة في الجولة 27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي ليون ليل -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة انطلاق فعاليات مسير درب لوسيل 1:05 دقيقة ماكدونالد وفافرينكا وموراي إلى الدور الثاني 3:22 دقيقة محكمة أمريكية تقاضي الفيفا واتحاد الكرة 3:01 دقيقة قمّة مرتقبة بين ليل وليون 6:03 دقيقة مانشستر يونايتد يصالح جماهيره بالفوز على بيتيس 2:48 دقيقة دي ماريا يقود يوفنتوس للفوز على فرايبورغ 0:29 دقيقة النهضة العماني يتوّج بلقب كأس السلطان 3:24 دقيقة انتصار مهم لوست هام في دوري المؤتمر الأوروبي 3:18 دقيقة روما يكسب الأسبقية أمام ريال سوسييداد 3:20 دقيقة فياريال يعود بالتعادل من أرض أندرلخت