وغابت الخطورة عن مرمى الفريقين ولم ينجح أي منهما في تغيير النتيجة ليَحسم التعادل السلبي المواجهة ويرفع ليل رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة في حين أصبح رصيد موناكو 56 نقطة في المركز الرابع.

رين ينهي سلسلة سوداء



ووضع رين حدا لسلسلة سوداء من ست خسارات متتالية، بفوزه في باكورة مباريات مدربه الجديد برونو جينيزيو على ملعبه أمام ضيفه ستراسبورغ 1-صفر.

وبفوزه الذي تحقق بهدف بنجامان بوريجو (25)، ارتقى رين إلى المركز الثامن.



مفاجأتا الموسم

وفي مواجهة بين مفاجأتي الموسم، تعادل لنس السادس مع ضيفه ميتز السابع 2-2.

ولم يحلم الفريقان قبل انطلاق الدوري بالمنافسة على التأهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتقدّم لنس الذي يتساوى مع مرسيليا الخامس بعدد النقاط، مرتين عبر جوناثان كلاوس (13) وقائده المخضرم يانيك كاهوزاك (36)، بيد أن ميتز كان يردّ في كل كرة عن طريق فاغنر غونسالفيش من الرأس الأ خضر (27 من ركلة جزاء) وتوما دولين (57).

وحقق بوردو فوزه الأول في ثماني مباريات على أرض ديجون متذيل الترتيب 3-1.

تقدم بوردو، صاحب المركز الحادي عشر، بثلاثية الكوري الجنوبي هوانغ أوي-جو (33 و45) ونيكولا دي بروفيل (50)، فيما سجل السنغالي موسى كوناتيه هدفا شرفيا للمضيف في الدقيقة الأخيرة.

وانتهت مواجهة لوريان السابع عشر ونيس الثاني عشر بالتعادل 1-1. سجّل للأول الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا (66) والثاني مزيان ماوليدا (58).