قمة كروية كلاسيكية بين مارسيليا وسان جيرمان من قبل beIN SPORTS October 24, 2021 13:26 4:18 دقيقة ستكون مدينة مارسيليا مسرحا للقمة الكروية الكلاسيكية بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان. مباراة يدخلها كلُّ فريق للإطاحة بالغريم التقليدي وإسعاد أنصاره. تقارير إخبارية مرسيليا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة أغويرو يعتقد أنه يوم جيد 1:12 دقيقة أنشيلوتي يعتقد أنها كانت مباراة تنافسية ومتكافئة 2:43 دقيقة بوسكيتس: "كنا نعلم بأنهم سيلعبون على المرتدات" 2:51 دقيقة كورتوا يؤكد على أهمية الانتصار في الكلاسيكو 1:05 دقيقة صلاح يتخطى دروغبا ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه 4:54 دقيقة ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة 0:58 دقيقة بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد 3:46 دقيقة نيس يقلب الطاولة على ليون 2:05 دقيقة الكلاسيكو - مواجهة من نوع آخر بين فاتي وفينيسيوس 4:18 دقيقة قمة كروية كلاسيكية بين مارسيليا وسان جيرمان