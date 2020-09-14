قضية نيمار... القصة الكاملة لقطات تعرض لأول مرة من قبل beIN SPORTS September 14, 2020 23:52 8:03 دقيقة لقطات تعرض لأول مرة حول قصة الشجار بين ألفارو غونساليس لاعب مرسيليا ونجم نادي باريس سان جيرمان نيمار واتهام البرازيلي للاعب مرسيليا بتوجيه عبارات عنصرية له في كلاسيكو الكرة الفرنسية الأحد والذي انتهى بفوز مرسيليا 1-0. مرسيليا باريس سان جيرمان نيمار -آخر الفيديوهات 8:03 دقيقة قضية نيمار... القصة الكاملة لقطات تعرض لأول مرة 3:32 دقيقة تشيلسي يستهل مشواره بفوز صريح على برايتون 0:56 دقيقة هتان باهبري: طبقنا تعليمات المدرب 0:38 دقيقة محمد كنو يؤكد على أهمية فوز الهلال على باختاكور 0:43 دقيقة ماريا ثيغ تحرز لقب بطولة إسطنبول للتنس 0:33 دقيقة كراينوفيتش إلى ثاني أدوار بطولة روما 0:47 دقيقة أوساكا ترتقي إلى المركز الثالث في تصنيف المحترفات 0:44 دقيقة تييم يعزز موقعه في المركز الثالث 1:28 دقيقة فيتوريا مدرب النصر يُشيد بفريق سباهان 1:05 دقيقة مدرب التعاون يؤكد على صعوبة المواجهات القادمة