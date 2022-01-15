أفادت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منع نادي مارسيليا من الانتداباتِ خلال نافذتي الميركاتو المقبلتين على خلفيةِ قضيةِ اللاعب السنغالي باب غايي

وأضافت التقارير أن نادي الجنوب الفرنسي قد فرض عليه غرامة تقدر بمليونين ونصف المليون يورو كتعويض لنادي واتفورد مع إيقاف متوسط الميدان الدفاعي باب غايي لمدة أربعة أشهر هذا ومن المحتمل ان يستأنف مارسيليا القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية.

وكان مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه أكد أمس إيقاف الفيفا لغايي بسبب نزاع بين ناديه مارسيليا ونادي واتفورد بشأن انتقاله.وهو ما تسبب في استبعاد لاعب الوسط المدافع من قائمة منتخب "أسود التيرانغا" التي خاضت أمس مباراة غينيا ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.