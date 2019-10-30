ويحمل فيراتي (26 عاماً) ألوان الفريق الباريسي منذ عام 2012 ويُعدّ قطعة رئيسة في خطة المدرب الألماني توماس توخيل.

قال فيراتي الذي لعب لفريق بيسكارا من الدرجة الثانية سابقاً "أعتقد أني وصلت إلى أهم مرحلة في مسيرتي. أعتقد أنه بعمر السابعة والعشرين تملك خبرة أكثر وتعرف أمورا أكثر (...). لهذا السبب أنا سعيد حقاً لمتابعة المشوار هنا في باريس".

وتابع الدولي الإيطالي "كما قلت في اليوم الأول، أشعر بالراحة هنا. أشعر باللعب مع فريق يملك مشروعاً كبيراً".

أردف "سأحاول الفوز بأكبر كم (من الألقاب). وهنا نملك الفرصة لأن فريقنا كبير ونملك مدربًا كبيراً. يمكننا تحقيق أمور مميزة سوياً".





