فونتي: "اللقب نتاج للعمل الجماعي" من قبل beIN SPORTS May 23, 2021 23:13 1:03 دقيقة أكد البرتغالي جوزيه فونتي، قائد فريق ليل، بأن لقب الدوري الفرنسي كان نتاجاً للعمل الجماعي والجهد الذي قدّم على مدار الموسم. مقابلات الدوري الفرنسي ليل جوزيه فونتي -آخر الفيديوهات 2:23 دقيقة تشيكا: "يوم مميز في تاريخ ليل" 5:35 دقيقة يوفنتوس يستفيد من هدية فيرونا ويصعد للأبطال 2:23 دقيقة غالتييه الفخور يترك الباب مفتوحاً أمام مستقبله 1:03 دقيقة فونتي: "اللقب نتاج للعمل الجماعي" 3:31 دقيقة ليل بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه 0:46 دقيقة شاهد مراسم تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي 10:54 دقيقة شاهد مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب الـ"بريميرليغ" 3:40 دقيقة كاين يحسم لقب هداف البريميرليغ للمرة الثالثة 4:50 دقيقة سيتي ينهي موسم الـ"بريميرليغ" بفوز كبير 1:09 دقيقة توتنهام يقلب الطاولة على ليستر