وسجل الشاب يان غبوهو (19 عاماً) الذي نزل احتياطيا قبل ثوان قليلة هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه فوزه الأول في الدوري منذ تغلبه على ستراسبورغ 2-0 في 25 آب/أغسطس الماضي.

وكان غبوهو شارك في 11 دقيقة فقط هذا الموسم وتحديداً في مواجهة موناكو.

وبدأ رين المباراة بقوة بتسجيله هدفين مبكرين بواسطة السنغالي مبايي نيانغ (3) وادريان هونو (6)، لكن تولوز قلص الفارق عن طريق التوغولي ماتيو دوسيفي (43) قبل أن يدرك التعادل بهدف العاجي ماكس ألان غراديل (84) قبل ان يقول غبوهو كلمته الأخيرة.

وقال مدرب رين جوليان ستيفان "افتقدنا إلى الفوز منذ فترة. نأمل ان يقودنا هذا الفوز إلى سلسلة جيدة من النتائج".

وسقط سانت إتيان في فخ التعادل على أرضه مع أميان 2-2. تقدم اصحاب الارض بواسطة المهاجم التونسي وهبي الخزري في نهاية الشوط الأول، لكن أميان فاجأ مضيفه بهدفين منتصف الشوط الثاني بواسطة الكولومبي ستيفن مندوزا (68) والمونغولي الديموقراطي شادراك اكولو (76).

وانقذ المالي باكاي ديباسي أصحاب الأرض من السقوط على أرضهم بتسجيله خطأ في مرمى فريقه هدف التعادل لسانت إتيان قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

ولم يخسر سانت إتيان في أربع مباريات منذ أن تولى الإشراف عليه كلود بويل ففاز في مباراتين وتعادل في مثلها.

ويحتل رين المركز الثامن برصيد 15 نقطة، أما تولوز فهو في المركز السابع عشر بـ12 نقطة.

أما سانت إتيان فهو في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف خلف رين وبوردو ومونبيليه وموناكو، وأميان في المركز الرابع عشر بـ13.