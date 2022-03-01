فتح تحقيق في قضية تعرض بلايلي لهتافات عنصرية من قبل beIN SPORTS March 1, 2022 13:11 2:33 دقيقة أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الفرنسية لكرة القدم عن فتح تحقيق في مُلابسات قضية هتافات عنصرية تعرض لها لاعب بريست والمنتخب الجزائري يوسف بلايلي في المباراة التي جمعت فريقه برانس. الهيئة الفرنسية قالت في بيان لها إنها ستصدر قرارها في التاسع من شهر آذار/ مارس. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي بريست يوسف بلايلي -آخر الفيديوهات 2:57 دقيقة المغربي أيوب الكعبي يتألق مع هاتاي سبور 1:12 دقيقة زرقان يتحدث عن الجهود التي أثمرت التحاقه بالخضر 0:50 دقيقة كونتي يتحدّث عن صعوبة الفوز بالألقاب في إنكلترا 2:41 دقيقة المستقبل يبدو متناقضا بالنسبة لغلام ووناس 3:00 دقيقة لاعبون برازيليون يعانون ويلات الحرب في أوكرانيا 2:33 دقيقة فتح تحقيق في قضية تعرض بلايلي لهتافات عنصرية 3:10 دقيقة سحب تنظيم بطولة العالم للكرة الطائرة من روسيا 0:46 دقيقة الاتحاد الروسي يندد بقرار استبعاده ويصفه بالتمييزي 0:23 دقيقة الرجاء يتعاقد مع رشيد الطاوسي خلفاً للمقال فيلموتس 0:26 دقيقة يويفا يفضّ شراكته مع شركة غازبروم الروسية