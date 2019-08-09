

لم يكن الإسباني سيسك فابريغاس وفريقه موناكو ليتخيلا بداية أسوأ مما حصل في المباراة الأولى لفريق الإمارة امام ضيفه ليون ضمن افتتاحية الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020 اليوم الجمعة.

وشهد لقاء موناكو وليون طرد اللاعب الإسباني في الدقيقة 30 من المباراة ببطاقة حمراء مباشرة بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو.

وجاء طرد فابريغاس في الوقت الذي كان فريق ليوناردو جارديم متأخراً منذ الدقيقة الخامسة بهدف.

وتم طرد فابريغاس بعد لجوء الحكم رودي بوكيه للفيديو حيث قرر الأخير أن الإسباني ارتكب مخالفة متعمدة من الخلف على لاعب ليون ليو دوبوا علماً ان الكرة كانت خرجت وأظهرت الإعادة أن الاحتكاك بسيطاً وغير متعمد!

يذكر أن فابريغاس لم يطرد إلا ثلاث مرات في مسيرته في الدوري الإنكليزي بين ارسنال وتشيلسي حيث خاض 350 مباراة.