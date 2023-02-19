لقاءُ ماتيو غندوزي يمكنكم متابعته كاملاً مشاهدينا الكرام هذا الأحد عبر قناتنا الإخبارية على الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينيتش.

