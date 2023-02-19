غيندوزي: " المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة" من قبل beIN SPORTS February 19, 2023 09:09 1:27 دقيقة أوضح الفرنسي ماتيو غيندوزي لاعب أولمبيك مارسيليا أنّ المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة وأكثر ضغطاً مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً أنّ فريقه قدم مستوى جيداً حتى الآن. لقاءُ ماتيو غندوزي يمكنكم متابعته كاملاً مشاهدينا الكرام هذا الأحد عبر قناتنا الإخبارية على الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينيتش. مقابلات مارسيليا -آخر الفيديوهات 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس" 1:27 دقيقة غيندوزي: " المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة" 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية 0:49 دقيقة الشباب يتابع استعداداته في الدوحة لمواجهة ناساف 0:29 دقيقة وصول بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال 2:59 دقيقة مباراة بحسابات مختلفة بين الأخضر واتحاد الجزائر 2:48 دقيقة لقاء قوي بطابع آسيوي بين الدحيل والريان