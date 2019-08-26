ووفقاً لصحيفة لو باريسيان فإن مبابي الذي خرج يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر سيغيب لنحو شهر من الزمن، ما يعني أنه لن يتواجد في اللقاءين القادمين لمنتخب فرنسا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 أمام ألبانيا وأندورا، 7 و 10 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ومن المحتمل ألا يكون مستعداً للعب في 15 أيلول/ سبتمبر عندما يستقبل الفريق الباريسي منافسه ستراسبور لدى استئناف الدوري.

ولم يكن سان جيرمان ينتظر مثل هذه الضربة في ظل مسلسل الدراما المحيط بالنجم البرازيلي نيمار وغياب الهداف الأوروغوياني كافاني بسبب الإصابة.