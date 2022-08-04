غالتييه يتحدّث عن "ميركاتو" باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS August 4, 2022 18:56 1:14 دقيقة أكد الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن إدارة النادي لا تزال تشتغل على تعزيز الفريق مشيراً إلى أن اللاعبين متحفّزون من أجل بدء المنافسة. مقابلات تقارير إخبارية كريستوف غالتييه باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة مجلس إدارة الأهلي المصري يطالب بإقالة لجنة الحكام 0:44 دقيقة الشكوك تحوم حول مشاركة مارسيال في مواجهة برايتون 0:32 دقيقة تشيلسي يمدّد عقد قائده أثبيليكويتا 2:15 دقيقة ماسترز يتطلّع لصفحة جديدة من عمر البريميرليغ 0:40 دقيقة بانون يؤكد جاهزيته لخوض التحدّي الجديد مع نادي قطر 0:35 دقيقة باريس سان جيرمان يضمّ البرتغالي سانشيش إلى صفوفه 1:21 دقيقة توخيل يُشيد بكلوب 1:14 دقيقة غالتييه يتحدّث عن "ميركاتو" باريس سان جيرمان 0:47 دقيقة برايتون ينفي الشائعات بشأن ظهيره الإسباني كوكوريا 0:35 دقيقة إشبيلية يستعير البرازيلي تيليس من مانشستر يونايتد