غالتييه يؤكد على وجود محادثات مع ميسي بشأن تجديد عقده من قبل beIN SPORTS January 10, 2023 19:56 0:50 دقيقة قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان إنّ هناك محادثاتٍ جارية بين النادي وليونيل ميسي بخصوص تمديد عقده مضيفاً أنّه لم ولن يتحدث مع بطل العالم في هذا الموضوع. مقابلات كريستوف غالتييه باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 3:35 دقيقة ارتفاع سقف الطموحات في العراق خلال خليجي 25 0:36 دقيقة المنتخب البحريني يقتنص فوزاً ثميناً من العنابي 0:50 دقيقة غالتييه: "هناك محادثات مع ميسي بشأن تجديد عقده" 0:38 دقيقة أستون فيلا يسعى للتعاقد مع محمد النني 0:55 دقيقة تقارير: سيميوني سيغادر أتليتيكو نهاية الموسم 0:38 دقيقة باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة آنجيه 2:46 دقيقة ناصر العطية يتحدث عن مستقبله مع تويوتا 6:36 دقيقة آخر أخبار أزمة الاتحاد الفرنسي بعد تصريحات رئيسه 0:29 دقيقة الظفيري يقود الكويت لفوز قاتل على الإمارات 0:43 دقيقة القطري ناصر العطية يواصل صدارته لرالي داكار