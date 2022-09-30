غالتييه متفق مع رأي كيليان مبابي من قبل beIN SPORTS September 30, 2022 11:14 1:08 دقيقة اتفق كريستوف غالتييه، مدربُ باريس سان جيرمان، مع رأي نجم الفريق كيليان مبابي حينما صرح أنه يلعبُ بحرية أكثر مما يلعب مع المنتخب الفرنسي، وأرجع المدرب ذلك لاختلاف نوعية اللاعبين في منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان. كريستوف غالتييه باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة مارسيليا ضيفاً على أنجيه 2:31 دقيقة مواجهة مرتقبة بين بايرن ميونيخ باير ليفركوزن 1:08 دقيقة غالتييه متفق مع رأي كيليان مبابي 1:35 دقيقة خافي مارتينيث في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:11 دقيقة فعاليات ترويجية للمونديال 1:08 دقيقة فوز كبير للعراق وتعادل البحرين 2:22 دقيقة سينر يبلغ ربع نهائي بطولة صوفيا المفتوحة 3:39 دقيقة راشد البلوشي يثبت كفاءته بعالم الأمن والسلامة 1:12 دقيقة مدرب دورتموند يؤكد أهمية استعادة الصلة بالجماهير 4:52 دقيقة تفاصيل فسخ الجزائري بلايلي لعقده مع بريست