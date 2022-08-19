غالتييه: "الأجواء داخل الفريق يسودها الاحترام" من قبل beIN SPORTS August 19, 2022 20:47 0:51 دقيقة رفض كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان التلميحات بوجود أي خلاف بين نيمار وكيليان مبابي مؤكدا أن الأجواء داخل الفريق يسودها الاحترام وأن الجميع طوى ملف مباراة مونبلييه. وأضاف غالتييه أن الفريق الباريسي يتطلّع الآن لمواجهة ليل ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الليغ 1. مقابلات تقارير إخبارية كريستوف غالتييه باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نيمار كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة دورة سينسيناتي: مدفيديف يواصل زحفه نحو اللقب 0:25 دقيقة اتفاق بين "يونايتد" و"ريال" بشأن كازيميرو 0:51 دقيقة غالتييه: "الأجواء داخل الفريق يسودها الاحترام" 1:37 دقيقة ماذا قال غوارديولا قبل ملاقاة نيوكاسل ؟ 0:32 دقيقة الكشف عن عقوبات الاتحاد الإنكليزي بحق توخيل وكونتي 1:08 دقيقة أرتيتا يقرّ بصعوبة مواجهة بورنموث 0:54 دقيقة تطوّرات عديدة في صفقة انتقال ألكاسير إلى الشارقة 0:35 دقيقة مواجهة ودية مرتقبة بين تونس والبرازيل 12:37 دقيقة لقاء خاص مع المدير الطبي في مستشفى حمد 0:37 دقيقة قائمة ريال مدريد تخلو من اسم كاسيميرو