وعاد مدرب بورتو البرتغالي، تشيلسي وتوتنهام الإنكليزيين إلى التدريب بعد غياب سنة ونصف السنة إثر رحيله من شنغهاي سيبغ الصيني في 2017، لكن فريقه تلقى هدفين في الشوط الثاني عن طريق الشاب بولاي ديا (58) والكوري الجنوبي سوك هيون جون (90) على ملعب فيلودروم.

وتم منح فياش بواش مهمة إعادة مرسيليا إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2013، وذلك بعد حلوله بدلاً من رودي غارسيا.

لكن مباراة السبت أكدت أنّ أمامه مهمة بالغة الصعوبة مع فريق احتل المركز الخامس في دوري الموسم الماضي وعجز عن التأهل إلى البطولات الأوروبية.

وبدا مرسيليا غير ناجع في الهجوم وهشاً في الدفاع، أمام فريق واقعي وصلب.

وترك المدرب البالغ 41 عاماً لاعبيه الجديدين الأرجنتيني داريو بينيديتو والإسباني ألفارو على مقاعد البدلاء، فيما جلس المهاجم الدولي فلوريان توفان على المدرجات لإصابته بكاحله.

وفشل لاعبو الفريق المتوسطي بالتسديد على مرمى الخصم في الشوط الأول، فيما صد الحارس الدولي ستيف مانداندا كرتين خطرتين للمالي موسى دومبيا وديا، فقام الجمهور الذي فاق الخمسين ألف متفرج بإطلاق صافرات الاستهجان.

وفي الشوط الثاني ارتطمت كرة لاعب وسط مرسيليا الهولندي كيفن ستروتمان في العارضة (57)، لكن رينس استحق افتتاح التسجيل عبر ديا.

وبرغم دخول بينيديتو قبل 17 دقيقة على نهاية المباراة، إلا أنه لم يترك أثراً كبيراً، فيما استطاع البديل سوك ضمان النقاط الثلاث لرينس في الوقت البدل عن ضائع.

وقال مانداندا: "هذه خيبة أمل كبيرة بالنسبة لما كنا نأمل فيه وقدمناه في المباريات الأخيرة، كانوا أكثر شراسة منا، أكثر نجاعة وأكثر صلابة".

وتابع: "هذا يؤكد أنه لدينا مشوار طويل كي نؤدي جيداً في هذا الدوري".