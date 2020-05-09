عودة البوندسليغا تثير الجدل في فرنسا ! May 9, 2020 09:37 2:22 دقيقة بعد نحو عشرة أيام من إعلان الحكومة الفرنسية عدم استئناف الموسم الرياضي وغداة إعلان ألمانيا عن تاريخ عودة المنافسات الكروية في بلادها بدأ المراقبون يتساءلون عن مدى تسرع السلطات الفرنسية في اتخاذ هذا القرار. الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة رئيس كونميبول يعبّر عن استغرابه من قرارت الفيفا 0:41 دقيقة الاتحاد التونسي لكرة القدم يؤجل عودة الدوري 0:30 دقيقة كلوزه: "كنت أنتظر هذه الفرصة" 0:52 دقيقة فابريغاس يتفهم قرار إلغاء الدوري الفرنسي ولكن! 25:06 دقيقة لقاء خاص مع فرانشيسكو بويو 0:27 دقيقة ريال مدريد يخسر الصربي يوفيتش لكسر في قدمه اليمنى 0:40 دقيقة كرة القدم تعود إلى الحياة في كوريا الجنوبية 30:12 دقيقة بطولة البريميرليغ المنزلية - اليوم الرابع 2:10 دقيقة السماح بخمسة تبديلات في مباريات كرة القدم 0:31 دقيقة عدنان درجال وزيرا للرياضة في بلاده