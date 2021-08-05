عجلة الدوري الفرنسي تعود للدوران من قبل beIN SPORTS August 5, 2021 23:52 4:27 دقيقة بعد موسم غابت عنه الجماهير، تعود عجلة الدوري الفرنسي للدوران من جديد وسط طموحات الفرق التي استعدت جيدا من خلال إبرام العديد من الصفقات التي يأمل مبرموها أن تحقق أهدافها. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 4:27 دقيقة عجلة الدوري الفرنسي تعود للدوران 1:32 دقيقة صدمة في برشلونة.. ميسي يرحل 0:31 دقيقة مانشستر سيتي يؤكد تعاقده مع غريليش في صفقة قياسية 5:36 دقيقة ما هي الوجهة المقبلة لليونيل ميسي؟ 12:05 دقيقة أجمل أهداف الأسطورة ميسي في دوري الأبطال 0:43 دقيقة برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي 3:07 دقيقة تعرف على رسالة البطل الأولمبي عبد الرحمن المصاطفة 0:37 دقيقة الأردني المصاطفة يحصد ميدالية برونزية 1:09 دقيقة أحمد الأحمر: "سنسعى لتحقيق البرونزية" 1:31 دقيقة يحيى خالد "الرائع" يتحدّث عن نصف النهائي