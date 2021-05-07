صراع البقاء يحتدم في الـ"ليغ 1" من قبل beIN SPORTS May 7, 2021 11:30 2:44 دقيقة إذا كان الصراع محتدماً في المقدّمة من أجل الظّفر بلقب الدوري الفرنسي فإنّ هناك صراعاً آخر لا يقلّ ضراوة بين الأندية المهددة بشبح الهبوط إلى الدرجة الثانية. تقارير إخبارية ليغ 1 الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة أرتيتا: "نشعر بخيبة أمل" 5:36 دقيقة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي 2:56 دقيقة فياريال يفرض التعادل على أرسنال ويبلغ النهائي 0:20 دقيقة هازارد يصدر بياناً بعد انتشار صورته المستفزة 2:55 دقيقة صلاح يفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021 0:42 دقيقة فايزر-بيونتيك لتوفير لقاحات للمشاركين بالأولمبياد 0:27 دقيقة تيم إلى ربع نهائي دورة مدريد 0:41 دقيقة تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022 2:46 دقيقة أرسنال مطالب بقلب الطاولة على فياريال 2:06 دقيقة فياريال أمام فرصة لقطع بطاقة العبور نحو النهائي