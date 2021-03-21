صدام ناري مرتقب بين ليون وباريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS March 21, 2021 14:50 2:28 دقيقة ختام الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي، سيكون على إيقاع صدام ناري بملعب غروباما ستاديوم بين ليون وضيفه باريس سان جيرمان في مباراة ستحدد بشكل كبير معالم مقدمة الترتيب. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليون -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة ميسي على موعد مع رقم قياسي جديد 1:20 دقيقة ماذا قال بونو بعد مباراة إشبيلية وبلد الوليد؟ 1:40 دقيقة ياسين بونو يقود إشبيلية للتعادل بهدف تاريخي 0:40 دقيقة "العنابي" يخوض مرانه الأول على الأراضي المجرية 0:36 دقيقة ميلووكي باكس يتعاقد مع المخضرم "تاكر" 3:35 دقيقة مانشستر سيتي يتأهل بصعوبة إلى نصف النهائي 0:43 دقيقة أول خسارة لمرسيليا "سامباولي" 0:53 دقيقة الوكرة يتجاوز عقبة السيلية 0:48 دقيقة بولونيا يقلب الطاولة على كروتوني 0:39 دقيقة باريس سان جيرمان يستعيد خدمات نيمار أمام ليون