شراكة ترويجية بين باريس سان جيرمان ومنصة "oneFootball" من قبل beIN SPORTS June 28, 2022 21:57 2:27 دقيقة شراكة تسويقية واستراتيجية تلك التي وقّعها نادي باريس سان جيرمان ومنصة "oneFootball" الرقمية الرائدة في مجال المحتويات والفيديوهات الخاصة بكرة القدم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي oneFootball -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة هاليب تتجاوز عقبة موخوفا 1:19 دقيقة الكوستاريكي كارلوس مارتينيس يُشيد بأكاديمية أسباير 2:27 دقيقة شراكة ترويجية بين سان جيرمان ومنصة "oneFootball" 1:25 دقيقة الجابر يتحدّث عن آخر أخبار حجوزات أماكن الإقامة 0:38 دقيقة الصيني وانغ يُهدي بلاده ذهبية جديدة 0:35 دقيقة منتخب إنكلترا يبلغ نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاما 0:27 دقيقة سيدات إيطاليا إلى نصف نهائي مسابقة كرة الماء 0:36 دقيقة قانون جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي ! 0:28 دقيقة موناكو يتعاقد مع الدولي الياباني مينامينو 2:13 دقيقة الترقّب يسود الشارع الرياضي المصري