شاهد ملخص وأهداف مباراة ليل ورين من قبل beIN SPORTS August 22, 2020 23:41 2:48 دقيقة شاهد ملخص وأهداف مباراة ليل ورين 1-1 في الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم. الملخصات الدوري الفرنسي ليل -آخر الفيديوهات 2:48 دقيقة شاهد ملخص وأهداف مباراة ليل ورين 0:21 دقيقة أنجيه يعود بفوز ثمين من ديجون 13:11 دقيقة توخيل: "ماركو فيراتي تعافى كلياً من الإصابة" 3:16 دقيقة صلاح وليفربول على المسار الصحيح 1:42 دقيقة مبابي: "باريس سان جيرمان سيعتمد طريقته المعتادة" 3:39 دقيقة توتنهام ينتصر ودياً على إبسويتش تاون 4:58 دقيقة أياكس يحقق فوزاً كبيراً على ريد بول سالزبورغ 0:49 دقيقة ليلارد سيكون جاهزاً لمواجهة ليكرز 2:44 دقيقة بافار: "وصول باريس سان جيرمان للنهائي مستحق" 16:16 دقيقة فليك يحذّر من خطورة هجوم باريس سان جيرمان