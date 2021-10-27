شاب أرجنتيني يجمع قمصان ليونيل ميسي منذ أعوام من قبل beIN SPORTS October 27, 2021 15:21 2:56 دقيقة شاب أرجنتيني يجمع قمصان ليونيل ميسي منذ أعوام، حلمه كان أن يحصل على قميص لميسي مع باريس سان جيرمان ليكمل المجموعة، الحلم تحقق مؤخراً وقد وصله القميص. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة قبول استئناف هيرنانديز وتجنبه السجن 6 أشهر 2:36 دقيقة الحكومة الإيطالية تدعم يويفا ضد السوبر الأوروبي 14:02 دقيقة فوزي البنزرتي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:07 دقيقة تعرف على آخر مستجدات بطولة أستراليا المفتوحة 2:56 دقيقة شاب أرجنتيني يجمع قمصان ليونيل ميسي منذ أعوام 2:39 دقيقة شكوك حول جاهزية الكاميرون لاستضافة الـ"كان" 1:30 دقيقة نيمار يوضّح ! 3:13 دقيقة الملكي لمواصلة عروضه القوية أمام أوساسونا 3:21 دقيقة برشلونة لتحسين صورته أمام رايو فايكانو 3:02 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس ومرسيليا في ملعب محايد