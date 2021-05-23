وسجل روماين فايفري لاعب بريست الهدف الأول لسان جيرمان بالخطأ في مرمى فريقه 37، وأضاف هداف الدوري الفرنسي كيليان مبابي 71 الثاني.

علماً أن البرازيلي نيمار أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وصار رصيد سان جيرمان 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن ليل البطل.

وضمن موناكو المركز الثالث برصيد 78 نقطة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا رغم تعادله بدون أهداف مع مضيفه لانس إذ استفاد من خسارة أولمبيك ليون على أرضه 3-2 أمام نيس. وأنهى ليون الموسم في المركز الرابع وله 76 نقطة.

وتعادل أولمبيك مرسيليا 1-1 مع مضيفه ميتز بعد احتساب الحكم ركلتي جزاء في الدقيقتين السابعة و14 من الوقت بدل الضائع.

واحتل مرسيليا المركز الخامس برصيد 60 نقطة ليتأهل إلى الدوري الأوروبي فيما ضمن ستاد رين سادس الترتيب مكانه في دوري الاتحاد الأوروبي الجديد (كونفرانس) بعد تغلبه 2-0 على نيم.

وأنهى نانت الموسم في المركز 18 عقب خسارته 2-1 أمام مونبلييه ليخوض الملحق ضد تولوز فيما هبط نيم وديجون إلى الدرجة الثاني.

وترقى تروا وكليرمون إلى دوري الأضواء.