ورفع سان جيرمان رصيده إلى 42 نقطة مقابل 29 لوصيفه مرسيليا، في حين يملك لانس 27 نقطة في المركز الخامس.

ارتأى مدرب سان جيرمان إراحة مهاجمه كيليان مبابي بسبب ضغط المباريات، وفي غياب نجمه الآخر البرازيلي نيمار الذي سيغيب ما بين 6 إلى 8 اسابيع عن الملاعب بداعي الاصابة، خاض فريق العاصمة المباراة بخط هجومي أرجنتيني بحت مؤلف من ليونيل ميسي الفائز هذا الأسبوع بكرته الذهبية السابعة، وقلب الهجوم ماورو إيكاردي والجناح آنخل دي ماريا.

لكن أداء الفريقين كان مملاً في الشوط الأول مع أفضلية للانس الذي أبدى لاعبوه قتالية عالية.

ونجح لنس المجتهد هذا الموسم في افتتاح التسجيل عبر الإيفواري سيكو فوفانا منتصف الشوط الثاني بتسديدة قوية لم يحسن حارس سان جيرمان الكوستاريكي كيلور نافاس في التعامل معها بطريقة صحيحة فدخلت شباكه (62).

وزجّ مدرب سان جيرمان بمبابي في الدقيقة 70 لكن الفرج جاء عن طريق البديل الآخر الهولندي جورجينو فينالدوم

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية مستغلاً تمريرة عرضية من مبابي.