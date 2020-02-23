سان جيرمان يكّرم كافاني لتسجيله هدفه الـ200 بقميص الفريق من قبل beIN SPORTS February 23, 2020 23:15 3:51 دقيقة تقارير إخبارية باريس سان جيرمان إدينسون كافاني -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة أتلتيكو مدريد يتجاوز عقبة فياريال بثلاثية 3:51 دقيقة سان جيرمان يكّرم كافاني لتسجيله هدفه الـ200 5:19 دقيقة سان جيرمان يفوز وكافاني يعزّز أرقامه القياسية 0:33 دقيقة موغوروزا تتأهل بصعوبة أمام كاساتكينا 4:02 دقيقة إشبيلية يُسقط مضيّفه خيتافي بثلاثية نظيفة 2:08 دقيقة أنس جابر تتحدّث عن فوزها الأول في قطر توتال 3:51 دقيقة الدوري الإيطالي: فوز رباعي لروما واشكال جماهيري 0:42 دقيقة أنس جابر دون عناء تتجاوز سينياكوفا في قطر توتال 4:57 دقيقة أرسنال يحقّق فوزاً مثيراً على إيفرتون 0:27 دقيقة ميرتنز تبلغ الدور الثاني من بطولة قطر المفتوحة