وأوضح الفريق الباريسي أن غياب نجمه الإيطالي ماركو فيراتي سيتواصل، حيث من المتوقع أن يشارِك في التدريبات الجماعية بداية الأسبوع المقبل، كما أكد عدم جاهزية ماورو إيكاردي للمباراة بسبب معاناته من آلامٍ عضلية، بالإضافة إلى جورجينو فاينالدوم الذي لن يستأنِفَ اللعِبَ بدَوره حتى نهاية الأسبوع القادم بسببِ إصابة في وَتَرِ الرُكبة اليسرى.

ونَوهَ الـ"بي أس جي" على موقعه الرسمي إلى أنه من المُنتظر أن يبدأ أندير إيريرا تدريباتِه مع الفريق الأسبوعَ القادم، بعد أن أَجبرَته الإصابة على مُغادرة الميدان في مباراة دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

