وسجل الإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 8، والأرجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة 41، ودانيال كونغري (44 خطأ في مرمى فريقه)، وكيليان مبابي في الدقيقة 57، ولايفين كورزاوا في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة طرد حارس مرمى الضيوف ديميتري بيرتو في الدقيقة 17 بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد لمسه الكرة خارج منطقة الجزاء، ليعود ويطرد البديل جوريس شوتار لنيله بطاقتين صفراوين في غضون سبع دقائق (81 و88).

وأشرك مدرب الفريق الباريسي الألماني توماس توخل هدافه التاريخي الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة 69، فسجل هدفا في الدقيقة الأخيرة، لكن تقنية المساعدة بالفيديو "في اي ار" أظهرت وجود حالة تسلل (90).

وكان كافاني (198 هدفا) قاب قوسين أو أدنى من مغادرة العاصمة الفرنسية باتجاه مثيلتها الإسبانية للانضمام إلى أتلتيكو مدريد، لكن الصفقة لم تسير باتجاه خواتيمها لخلاف حول قيمتها بحسب تقارير صحافية.

وكان البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في سان جيرمان أكد أن الفريق متمسك بهدافه التاريخي حتى نهاية عقده في نهاية الموسم.

وقال "لم نتفق مع أحد. لم نفكر مطلقا في بيعه ولكن كان هناك وقت درسنا فيه المقترحات. إنه موجود معنا لبقية الموسم".

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 13 نقطة عن مرسيليا الذي يحل على بوردو الاحد، مقابل 33 نقطة لمونبيليه الرابع.

