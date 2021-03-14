على ملعب "بارك دي برانس"، لم يكن أشد المتشائمين من أنصار باريس سان جيرمان يتوقعون خسارة فريقهم أمام نانت صاحب المركز قبل الأخير، لكن ذلك ما حصل فعلا على الرغم من تقدم فريق العاصمة بهدف سجله الألماني يوليان دراكسلر بتسديدة يسارية زاحفة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

لكن نانت الذي يشرف على تدريبه مدرب سان جيرمان السابق أنطوان كومبواريه رد التحية في الشوط الثاني، فأدرك التعادل أولا عبر راندال كولو مواني (59) قبل أن يسجل له النيجيري موزيس سيمون هدف الفوز في الدقيقة 71.

وبات رصيد سان جيرمان 60 نقطة في المركز الثاني خلف ليل المتصدر (63 نقطة) في حين أصبح رصيد نانت 27 نقطة في المركز الثامن عشر على جدول الترتيب.

ويتعين على سان جيرمان أن يستعيد توازنه وتحديدا على حساب منافسيه على اللقب لأنه يحل ضيفا على ليون ثم يستقبل ليل في الجولتين المقبلتين. كما أنه يلتقي ليل أيضا في ربع نهائي كأس فرنسا الأربعاء المقبل.