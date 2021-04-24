ورفع سان جيرمان رصيده إلى 72 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن ليل الذي يخوض امتحاناً صعباً ضد مضيفه ليون الرابع في ختام المرحلة الأحد.

وعاد إلى التشكيلة الاساسية لصفوف فريق العاصمة لاعبان مؤثران هما المهاجم البرازيلي نيمار ومتوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لسان جيرمان عندما تلقى كرة أمامية متقنة من الاسباني أندر هيريرا فكسر مصيدة التسلل وانفرد بحارس ميتز وسط مراقبة من مدافعين، قبل ان يسدد كرة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (4).

وسدد نيمار كرة من ركلة حرة مباشر مرت إلى جانب القائم (15) ثم مرر له مبابي كرة متقنة داخل المنطقة أطلقها بيسراه لكنها اخطأت المرمى (17).

وبقي سان جيرمان الطرف الأفضل في المباراة لكن على الرغم من محاولاته المتكررة لم ينجح في تعزيز تقدم.

وفي مطلع الشوط الثاني أدرك ميتز التعادل عندما استغل فابيان كونتونز كرة عرضية من الجزائري فريد بولاية وحولها رأسية عكسية لم يتمكن حارس سان جيرمان الكوستاريكي كيلور نافاس من التصدي لها (46).

وتدخل نافاس منقذاً مرماه من هدف أكيد عندما استغل تردد دفاع سان جيرمان في ابعاد احدى الكرات فسددها السنغالي بابي سار "على الطاير" لكن الحارس الكوستاريكي تدخل ببراعة (52).

وسنحت فرصة أمام الأرجنتيني لياندرو باريديس كي يمنح التقدم مجدداً لسان جيرمان عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فأطلقها "على الطاير" ارتطمت بأحد مدافعي ميتز ثم بالعارضة وخرجت (56).

مبابي يعزز موقعه في صدارة الهدافين

بيد ان سان جرمان نجح في التقدم مجددا عندما وصلت الكرة الى مبابي خارج المنطقة، فأطلقها قوية أفلتت من يدي حارس ميتز ودخلت شباكه (59).

وعزز مبابي بالتالي رصيده في صدارة ترتيب الهدافين للدوري المحلي مع 25 هدفاً.

وأهدر مبابي فرصة تسجيل الثلاثية عندما أرسل كرة من فوق حارس ميتز وكانت في طريقها لولوج المرمى لكن فريد بولاية أبعدها في اللحظة الأخيرة (80).

ودخل الأرجنتيني ماورو إيكادري أواخر المباراة وحصل على ركلة جزاء إثر اعاقته داخل المنطقة، فانبرى لها بنفسه على طريقة بانينكا الشهيرة حاسماً النتيجة نهائياً في صالح فريقه (89).