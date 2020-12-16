وعاد سان جيرمان إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه في المرحلة السابقة أمام ليون وفرض هيمنته على اللقاء بغياب نجمه البرازيلي نيمار المصاب.

وبات سان جيرمان في المركز الثاني بـ31 نقطة، أما لوريان ففي المركز الـ17 برصيد 11 نقطة.

شهد الوقت الضائع للمباراة مع ليون الأحد في "بارك دي برينس" تعرض نيمار لإصابة قوية في كاحله الأيسر بعد عرقلة قاسية من مواطنه تياغو منديش ليخرج على الحمالة باكياً، لكن فترة غيابه لا تزال مجهولة، كون الإعلان عن مدى خطورة الإصابة سيكشف في خلال 48 ساعة بعد خضوع اللاعب للفحوصات والصور الإشعاعية اللازمة

وفرض فريق العاصمة هيمنته على المباراة إلا أنه انتظر حتى الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر كيليان مبابي اثر ركلة جزاء تحصل عليها شخصيًا بعد عرقلة من انردو غرافيون ما أدى الى طرد الاخير، انبرى لها بطل العالم بنجاح (51).

وسجل الايطالي الشاب مويز كين المعار من ايفرتون الانكليزي الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة إلى داخل المنطقة من البرازيلي رافينيا الكانتارا تابعها في الشباك (61).

وخسر ليون الصدارة المشتركة مع ليل بتعادل قاتل على أرضه 2-2 مع بريست.

منح الحارس البرتغالي انتوني لوبيش التقدم للضيوف بهدف عكسي (39) فيما سجل رومان فافر هدف تعادل قاتل لبريست (90+3 من ركلة جزاء) بعد أن عادل ليون عبر الهولندي ممفيس ديباي (69 من ركلة جزاء) وتقدم عبر العاجي ماكسويل كورنيه (81).

وأكمل بريست اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 74 بعد طرد بول لاسن.

إلا أن بريست رد عبر المالي هماري تراوري (63) وادريان اونو (83).

ليون بات ثالثاً برصيد 30 نقطة، أما بريست فله 22 نقطة في المركز العاشر.

ومني مرسيليا بخسارته الثانية هذا الموسم والاولى منذ المباراة الافتتاحية بسقوطه امام مضيفه رين 1-2، علمًا انه اكمل اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 36 اثر انذار ثان لباب غي الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 24.

وتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 27 نقطة في المركز الرابع فيما بات رين سادسًا مع 25 نقطة.



وسقط موناكو أمام لانس بثلاثية نظيفة.

دقيقة واحدة كانت تكفي لانس للتسجيل عبر لاعبه إسياغا سيلا، قبل أن يكمل موناكو المباراة بعشرة لاعبين, بعد تلقي أكسيل ديساسي البطاقة الحمراء، بعدها نجح سيمون بانزا في تدوين الهدف الثاني عند الدقيقة الثالثة والثلاثين، قبل أن يدون زميله غايل كاكوتا الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

وفي مباراة أخرى جرت اليوم تغلب سانت إيتيان على بوردو 2-1.



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