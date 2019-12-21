وسجل لسان جيرمان نجمه كيليان مبابي ثنائية 12، 65، والبرازيلي نيمار 46 والأرجنتيني ماورو إيكاردي 84.

فيما وقع على هدف الخاسر ستيفن ميندوزا 70.

وصار رصيد سان جيرمان 45 نقطة في الصدارة ويملك مباراة مؤجلة عن مرسيليا الثاني الذي تخطى بدوره نيم أولمبيك 3-1. أما أميان فتوقف رصيده عند النقطة 17 في المركز الثامن عشر.

وسجل لمرسيليا أهدافه سفيان العكوش لاعب نيم خطأ في مرمى فريقه 46، الأرجنتيني داريو بينيديتو 65، وديميتري بايه 81، أما هدف الخاسر الوحيد فأحرزه أنتوني بريانكون 90+2.

وصار رصيد مرسيليا 38 نقطة في المركز الثاني مقابل تجمد رصيد نيم عند النقطة 12 في المركز التاسع عشر.

وفي مباريات أخرى، اكتسح موناكو ضيفه ليل 5 -1 ، وفاز مونبيلييه على ضيفه بريست 4-0، وفاز آنجيه خارج أرضه على نانت 2-1، ونيس على ضيفه تولوز 3-0، ورين على بوردو 1-0 وستراسبورغ على سانت اتيان 2-1وتعادل ديجون مع ميتز 2-2 وستاد ريمس مع ليون 1-1.