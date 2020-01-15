وقدّم النادي الباريسي مباراة مميزة بعد أسبوع من التعادل المثير مع نفس الفريق 3-3 في ملعبه "بارك دي برانس".

وجاءت رباعية سان جيرمان عبر كيليان مبابي في الدقيقتين (24 و91) والبرازيلي نيمار داسيلفا (45+2 من ركلة جزاء) والبديل الإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 72، فيما سجل تيموتي باكايوكو هدف موناكو في الدقيقة 87.

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 49 نقطة معزّزاً صدارته حيث وسع الفارق مع الملاحق أولمبيك مرسيليا إلى 8 نقاط، فيما تجمد رصيد موناكو عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وفي مواجهة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة، عاد رين بفوز مهم بهدف نظيف من أرض مضيفه نيم.

سجل أدريان أونو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، ليعزّز رين موقعه في المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، فيما بقي رصيد نيم عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر.

وعوض رين خسارته مباراته الأولى في العام الجديد في الدوري أمام ضيفه مرسيليا الثاني الجمعة في المرحلة 20، وقلص الفارق إلى خمس نقاط مع النادي الجنوبي.

وخرج رينس ومضيفه أميان متعادلين 1-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة.

افتتح السويسري ديريك موتيزا النتيجة للضيوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1)، فيما حقق السنغالي موسى كوناتي التعادل عندما تابع ركلة جزاء تصدى لها الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش (54).

ورفع رينس رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي أميان في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.