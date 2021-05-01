وسجل النجم البرازيلي نيمار الهدف الأول 33 بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

فيما أضاف مواطنه ماركينيوس الثاني برأسية ممتازة رفعها نيمار نفسه من علامة الركنية 59.

ووقع على هدف لانس الوحيد الكاميروني إغناتيوس غانغو 61.

وصار رصيد سان جيرمان 75 نقطة واعتلى الصدارة متطلعاً إلى تعثر ليل الثاني 73 والذي سيواجه نيس في وقت لاحق اليوم من الجولة عينها.

ويحتل لانس المرتبة الخامسة برصيد 56 نقطة.

وأمام وصيف دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، اختبار صعب للغاية الثلاثاء عندما سيواجه مان سيتي في إياب نصف نهائي أمجد الكؤوس بعد التأخر 1-2 في الذهاب.

