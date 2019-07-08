وقال نادي العاصمة الفرنسية: "إن نيمار لم يحضر إلى المكان وفي الزمان المحددين "لاستئناف التمارين، ومن دون إذن مسبق بذلك".

وأضاف النادي "باريس سان جيرمان يستنكر هذا الوضع وسيتخذ الإجراءات المناسبة".

ونشر النادي الذي احتفظ في الموسم المنصرم بلقبه بطلا للدوري الفرنسي، اليوم عبر حساباته على مواقع التواصل، صورا للاعبيه مثل النجم كيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي والقادم الجديد الإسباني أندير هيريرا، يخضعون للفحوص الطبية تمهيدا لبدء تحضيرات الموسم.

وانضم البرازيلي نيمار إلى الفريق الباريسي في صيف العام 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، كانت قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع النادي الكاتالوني، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.

وبعد موسمين في باريس شابتهما غيابات مطولة بسبب الإصابات، وفشل في تحقيق النتائج المرجوة لاسيما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أشارت التقارير في الآونة الأخيرة الى رغبة نيمار في العودة الى برشلونة، الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ العام 2013 قبل الانتقال الى فرنسا.

وكشف نائب رئيس بطل إسبانيا جوردي كاردونير أواخر حزيران/يونيو أن نيمار "يريد العودة إلى برشلونة"، مع تأكيده في الوقت ذاته أن النادي الكاتالوني لم يقم بالتواصل مع لاعبه السابق.

كما قلل رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو من شأن الحديث عن عودة الدولي البرازيلي، بقوله الأسبوع الماضي "نعرف أن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، نعرف ذلك، لكن ما نعرفه أيضاً هو أن باريس سان جيرمان لا يريد لنيمار أن يرحل. لذلك، لا يوجد ملف" لعودته.

ولفتت النبرة الصارمة في بيان سان جيرمان اليوم، والتي تأتي في أعقاب تصريحات لمديره الرياضي العائد البرازيلي ليوناردو أكد فيها أنه "لا يهم إذا ما كان نيمار نيمار، ولا يهم ما اذا كان (البرتغالي) كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو. النادي هو مؤسسة يجب احترامها، وهو (النادي) من سيقوم بتوجيه هذا المشروع، وليس نيمار".

يضاف ذلك الى تصريحات سابقة أدلى بها رئيس النادي القطري ناصر الخليفي لمجلة فرانس فوتبول الشهر الماضي، قال فيها: "أريد لاعبين جاهزين لتقديم كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانخراط في مشروع النادي. من لا يريد، أو لا يفهم، نلتقي ونتحدث. هناك بالطبع عقود نحترمها، لكن الأولوية لتماسك المشروع بشكل كامل... لم يجبره أحد على التوقيع معنا (نيمار). لم يدفعه أحد. جاء على دراية كاملة للانخراط بهذا المشروع".

ولم تكن انجازات النادي الباريسي الموسم المنصرم على قدر آماله وتطلعاته، إذ اكتفى بالاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي، ولكنه جرد من لقبه في الكأس المحلية أمام رين بخسارته بركلات الترجيح، كما خسر لقبه في مسابقة كأس الرابطة على يد غانغان في ربع النهائي، إلى خروجه من دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الانكليزي (فاز 2- صفر ذهابا وخسر 1-3 إيابا).

ويعيش نيمار فترة مضطربة في ظل اتهامات موجهة إليه من مواطنته عارضة الأزياء ناجيلا ترينيدادي باغتصابها في أحد فنادق باريس في أيار/مايو الماضي، بعدما دفع هو تكاليف سفرها وإقامتها.

وغاب اللاعب بسبب الإصابة عن بطولة كوبا أميركا التي استضافتها بلاده، وانتهت ليل الأحد بإحرازها اللقب على حساب البيرو (3-1).

