واستغل أنجيه الموقف ولحق به إلى الصدارة بعدما قاده المهاجم الدولي المغربي رشيد العليوي إلى مواصلة مفاجآته وانطلاقته القوية بفوزه الثمين على مضيفه تولوز 2-صفر.

في المباراة الأولى على ملعب بارك دي برانس، أوقف رينس انتفاضة باريس سان جيرمان وألحق به الخسارة الثانية هذا الموسم والأولى على ملعبه وحرمه من الفوز الخامس تواليا والسادس هذا الموسم.

واعتبر مدرب باريس سان جيرمان الألماني توماس توخل الخسارة مستحقة "نعم، لقد خسرنا لأن رانس لعب بقمة مستواه وبالتالي فالنتيجة مستحقة. أنا مستاء من أدائنا".

وهو الفوز الثالث لرانس هذا الموسم وجميعها على الفرق الكبيرة في فرنسا بعد الأول على مرسيليا والثاني على ليل.

وخاض باريس سان جيرمان المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي لأسباب مختلفة بين الإصابة والإيقاف أبرزهم الإيطالي ماركو فيراتي وكيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني والألماني يوليان دراكسلر ومواطنه ثيلو كيهرر والبرازيلي ثياغو سيلفا والسنغالي ادريسا غايي، فيما جلس البرازيلي ماركينيوس والبلجيكي توما مونييه على مقاعد البدلاء.

وضغط باريس سان جيرمان طيلة المباراة وكان صاحب السيطرة والاستحواذ بقيادة الأرجنتيني أنخل دي ماريا والبرازيلي نيمار الذي فشل في إنقاذ فريق العاصمة بعدما فعلها في المباراتين الأخيرتين بتسجيله هدفي الفوز على ستراسبورغ وليون.

وتقدم الضيوف بهدف الغامبي حسن كامارا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الزيمبابوي مارشال مونيتسي حاول الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إبعادها لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن وعانقت الشباك (29).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نجح رانس في تسجيل الهدف الثاني بكرة مقصية لبولاي ديا من مسافة قريبة ارتطمت بالقائم الأيسر وعانقت الشباك في الدقيقة الرابعة الأخيرة.





ثنائية العليوي





وفي الثانية، انتظر أنجيه الدقائق الأخيرة لخطف فوز غال بفضل ثنائية العليوي في الدقيقتين 88 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني تواليا لأنجيه والخامس هذا الموسم مقابل خسارتين، فرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان.

وانتزع ليل وصيف بطل الموسم الماضي المركز الثالث بفوزه على ضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما النيجيري فيكتور أوسيمهين (43) ولويك ريمي (64).

وضرب ليل عصفورين بحجر واحد، فهو استعاد نغمة الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه رين صفر-صفر في المرحلة الماضية، واقتنص المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان.

واستغل ليل سقوط مرسيليا في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ديجون، وخسارة نيس أمام مضيفه وجاره موناكو 1-3 الثلاثاء في افتتاح المرحلة فانتزع منهما المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

واستفاد نانت بدوره من تعثر مرسيليا ونيس وصعد إلى المركز الرابع بفوزه الثمن على ضيفه رين بهدف وحيد سجله الغيني عبدالله تراوريه في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وفوَّت السنغالي مباي نيانغ فرصة منح التقدم لرين بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وكان بوردو بين المستفيدين أيضا من عثرة مرسيليا ونيس حيث بات يتفوق عليهما بفارق الأهداف في المركز الخامس بفوزه على مضيفه أميان بثلاثة أهداف للجزائري الأصل ياسين عدلي (8 و45+1) والنيجيري صامويل كالو (73) مقابل هدف للكولومبي ستيفن مندوزا (2).

وتابع ليون نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه بريست بهدفين لموسى ديمبيلي (28) والإيفواري ماكسويل كورنيه (69) مقابل هدفين ليوان كور (29 و85).

وهي المباراة السادسة على التوالي التي يفشل فيها ليون في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات.

وأوقف متز سلسلة أربع هزائم متتالية وحقق انتصاره الثاني هذا الموسم عندما عمق جراح مضيفه سانت إتيان بالفوز عليه بهدف وحيد سجله السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة 18.

وتخلى متز عن المركز التاسع عشر قبل الأخير لسانت إتيان الذي مني بخسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار.

ورفع متز رصيده إلى 7 نقاط مقابل خمس لسانت إتيان. وفاز مونبلييه على نيم بهدف وحيد سجله أرنو سوكيه في الدقيقة 31.