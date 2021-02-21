سان جيرمان يستقبل موناكو في قمة مثيرة من قبل beIN SPORTS February 21, 2021 13:39 3:05 دقيقة بعد فوزه الكبير على برشلونة في دوري الأبطال، يعود باريس سان جيرمان إلى مسابقة الدوري مع قمة جديدة عندما يستقبل موناكو الذي يمر بمرحلة جيدة تعكسها نتائجه الإيجابية الأخيرة. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي موناكو -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة أوساكا تحتفل بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 3:05 دقيقة سان جيرمان يستقبل موناكو في قمة مثيرة 2:20 دقيقة ميلانو تضبط عقارب الساعة على توقيت الديربي 3:03 دقيقة مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على أرسنال 2:28 دقيقة دجوكوفيتش يتوّج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه 2:35 دقيقة باتلر ونان يقودان هيت لفوز هام على ليكرز 1:25 دقيقة خسارة ليفربول سيكون لها وقع على معنويات اللاعبين 0:36 دقيقة لقب زوجي الرجال من نصيب الثنائي دوديغ وبولاسيك 2:56 دقيقة كاسيميرو: "فوز ريال مدريد جاء بسبب عمل الفريق ككل" 0:23 دقيقة الصفاقسي التونسي إلى مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي