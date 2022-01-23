سان جيرمان يستقبل رانس بصفوف مكتملة من قبل beIN SPORTS January 23, 2022 13:58 3:14 دقيقة مستعيداً خدمات غالبية نجومه الكبار وعلى رأسهم ميسي ومبابي، يستقبل باريس سان جيرمان رانس في ملعب "البارك دي برانس" الليلة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان رانس الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة ريال مدريد من أجل الابتعاد في الصدارة 2:02 دقيقة مدرب منتخب غامبيا في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:43 دقيقة براغا يفاجئ سبورتينغ لشبونة 3:14 دقيقة سان جيرمان يستقبل رانس بصفوف مكتملة 2:23 دقيقة مواجهة مرتقبة بين تشيلسي وتوتنهام 3:05 دقيقة برشلونة يأمل تجاوز ظروفه الصعبة أمام ألافيس 1:20 دقيقة جمال محمد يؤكد صعوبة المهمة على جزر القمر 2:33 دقيقة تونس تلتقي نيجيريا في موقعة حاسمة 4:50 دقيقة آشلي بارتي تتجاوز أنيسيموفا وتبلغ ربع النهائي 2:27 دقيقة بوركينا فاسو والغابون في افتتاح منتظر لثمن النهائي