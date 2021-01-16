سان جيرمان يحل ضيفاً على أنجيه من قبل beIN SPORTS January 16, 2021 09:33 2:46 دقيقة في غيابِ مُدربه بوتشيتينو ومُنتشياً بفوزِه بأولِ ألقابِ هذا الموسم، يحُل باريس سان جيرمان اليوم السبت ضيفاً على أنجيه برَغبةِ الفوز وحصدِ النقاط تَحسُباً لأيِّ تعثُر للمتصدر ليون. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو أنجيه -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة مورينيو يرفض حسم مصير غاريث بيل مع توتنهام 2:44 دقيقة تشيلسي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات 2:46 دقيقة سان جيرمان يحل ضيفاً على أنجيه 1:22 دقيقة موناكو يهزم مونبلييه في عقر داره 3:53 دقيقة لاتسيو يحسم مواجهة الديربي بثلاثية في شباك روما 1:09 دقيقة جوسيب غوارديولا في حوار حصري مع beIN SPORTS 12:07 دقيقة نجم ليفربول محمد صلاح في حوار حصري مع beIN SPORTS 0:56 دقيقة الحزن يخيّم على أجواء رالي داكار إثر وفاة "شيربان" 0:28 دقيقة قطر تستهل مشوارها المونديالي بفوز هام على أنغولا 0:27 دقيقة العطية يرنو للأفضل العام المقبل في رالي داكار