سان جيرمان يبحث عن مواصلة ألقه في الدوري الفرنسي November 28, 2021 09:44 2:53 دقيقة يرحل باريس سان جيرمان لملاقاة سانت إيتيان في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات وذلك رغم التفاوت الكبير في تعداد الفريقين. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة بيولي يحذّر من خطورة ساسوولو 2:53 دقيقة سان جيرمان يبحث عن مواصلة ألقه في الدوري الفرنسي 2:40 دقيقة ريال مدريد وإشبيلية في مواجهة بنكهة الصدارة 7:51 دقيقة مراسم تتويج بالميراس بلقب كأس ليبرتادوريس 4:27 دقيقة بالميراس يهزم فلامينغو ويتوج بلقب كأس ليبرتادوريس 1:02 دقيقة كيروش يؤكد على أهمية المشاركة في كأس العرب 5:06 دقيقة برشلونة يعود بفوز ثمين من معقل فياريال 0:59 دقيقة استمرار غياب فيراتي عن تشكيلة سان جيرمان 0:51 دقيقة جيرارد يواصل انطلاقته الرائعة مع أستون فيلا 0:30 دقيقة فالنسيا يواصل نتائجه المخيّبة