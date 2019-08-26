وتأتي هذه النكسة لخط هجوم سان جيرمان في خضم التقارير عن احتمال رحيل ثالث أركان خط هجومه وأغلى لاعب في العالم، الدولي البرازيلي نيمار، ما قد يدفع بطل الدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين إلى إعادة النظر في حساباته بشأن هذه المسألة.

وخرج مبابي (20 عاماً) في الدقيقة 66 وكافاني (32 عاماً) في الدقيقة 16، من المباراة التي انتهت بفوز نادي العاصمة بنتيجة 4-0 .

وأكد النادي في بيان اليوم أن مبابي سيغيب لأربعة أسابيع، بينما سيبتعد كافاني عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعبان، أظهرت إصابة على مستوى الورك الأيمن لكافاني وتمزقًا في العضلية الخلفية للفخذ الأيسر لمبابي، ما سيحرم الأخير من المشاركة في المباراتين المقبلتين للمنتخب ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 امام ألبانيا وأندورا في السابع والعاشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

وسيغيب مبابي المتوج بكأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب "الديوك"، عن أولى مباريات فريقه في الموسم الجديد من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستصادف في 17 أيلول/سبتمبر أو 18 منه.

وهذه الإصابة القوية الأولى التي يتعرض لها مبابي منذ سطوع نجمه على الساحة الأوروبية والعالمية، لاسيما بعد انضمامه الى سان جرمان من موناكو في صيف 2017، في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليون يورو.

وانضم اللاعبان إلى قائمة طويلة من المصابين في نادي العاصمة، اذ شهدت مباراة الأحد إصابة المدافع أبدو ديالو، ليلتحق بالاسباني اندير هيريرا والألمانيين يوليان دراكسلر وتيلو كيهرر الغائبين منذ بداية الموسم.

ويتوقع أن تؤدي الإصابات الى تعقيد الأمور بالنسبة إلى المدرب الألماني توماس توخل قبل مبارة فريقه الجمعة خارج الديار أمام ميتز.