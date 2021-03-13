ووقّع المهاجم الدولي التونسي وهبي الخزري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

ورفع سانت إتيان رصيده إلى 33 نقطة بينما تجمّد رصيد أنجيه عند 39 نقطة.

الفوز الثاني لمرسيليا تحت قيادة سامباولي

من جانبه، حقق مرسيليا فوزه الثاني توالياً باشراف مدربه الجديد الأرجنتيني خورخي سامباولي وجاء على حساب ضيفه بريست 3-1 السبت في المرحلة ذاتها.

وكان سامباولي قاد النادي المتوسطي إلى الفوز على ارضه أيضا امام رين 1-صفر في الأسبوع الماضي في مباراته الأولى بأشرافه في الـ "ليغ1".

وتم تعيين سامبولي لخلافة البرتغالي آندري فياش بواش بعد أن استلم تدريب الفريق لفترة موقتة المغربي ناصر لارغيت.

وصعد مرسيليا للمركز الخامس مؤقتاً برصيد 45 نقطة، متقدماً بفارق نقطة يتيمة عن لنس السادس الذي يلعب مع متز الأحد.

وتقدم النادي المتوسطي عبر الدولي البولندي أركاديوش ميليك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1).

وهو الهدف الثالث لميليك في ست مباريات في الـ "ليغ1" في هذا الموسم، وبات أول لاعب من مرسيليا يسجل من خارج المنطقة منذ بابا غي أمام رين في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعادل بريست بفضل رأسية مدافعه ليليان براسييه (71).

وحسم مرسيليا اللقاء في دقائقه الأخيرة بفضل هدفي المهاجم فلوريان توفان (88) والبديل ميكايل كويسانس (90+2).

