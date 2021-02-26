سامباولي مدرباً جديداً لمرسيليا من قبل beIN SPORTS February 26, 2021 22:19 0:45 دقيقة أعلن مالك نادي أولمبيك مرسيليا، الأميركي فرانك ماكورت الجمعة "تغييرات عميقة" في النادي الجنوبي أبرزها تعيين الإسباني بابلو لونغوريا في منصب الرئيس والتعاقد مع الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرباً جديداً. تقارير إخبارية مرسيليا الدوري الفرنسي خورخي سامباولي -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة سامباولي مدرباً جديداً لمرسيليا 0:31 دقيقة المنتخب التونسي يبلغ نصف نهائي "كان" تحت 20 عاماً 0:50 دقيقة نهائي دورة أديلايد بين بنسيتش وشفيونتيك 0:46 دقيقة تسورك يتفاعل مع تصريحات وكيل أعمال هالاند ! 0:33 دقيقة أراوخو يسجل عودته إلى لائحة برشلونة 4:33 دقيقة السد يفوز على الدحيل ويتوّج بكأس قطر 0:33 دقيقة خسائر يوفنتوس تفوق الـ137 مليون دولار 0:42 دقيقة نقاش حول موعد الجولة قبل الأخيرة من الـ"بريميرليغ" 3:33 دقيقة فلامينغو يتوّج بطلاً للدوري البرازيلي 0:50 دقيقة قمّة مرتقبة بين الـ"يونايتد" وميلان في ثمن النهائي