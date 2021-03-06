سارابيا: "باريس سان جيرمان يسعى لتحقيق الفوز في كل مبارياته" من قبل beIN SPORTS March 6, 2021 14:02 1:25 دقيقة قال اللاعب الإسباني بابلو سارابيا إنّ باريس سان جيرمان يسعى مع المدرب الأرجنتينيّ ماوريسيو بوتشيتينو لتحقيق الفوز في كلّ مبارياته رغم ازدحام الجدول وقوّة المنافسين. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بابلو سارابيا -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة أرسنال يعلن عن نتائج السنة المالية الماضية 0:44 دقيقة موسيالا يوقع على عقده الاحترافي الأول مع بايرن 1:00 دقيقة اسكتلندا ترغب في استضافة بعض من مباريات اليورو 1:25 دقيقة سارابيا يتحدّث عن باريس سان جيرمان 0:34 دقيقة أنباء عن عودة مرتقبة لإبراهيموفيتش للمنتخب السويدي 2:08 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين يوفنتوس ولاتسيو 3:11 دقيقة الأهلي يواجه فيتا كلوب سعياً للفوز وتصحيح أوضاعه 2:34 دقيقة برشلونة ينزل ضيفاً على أوساسونا 2:54 دقيقة قمة إفريقية مرتقبة بين الترجي والزمالك 0:48 دقيقة سباق محتدم على رئاسة برشلونة